L’ultimo round dell’Endurance Cup del GT World Challenge Europe consegna a Ferrari la prima pole stagionale, un risultato solo sfiorato alla 24 Ore di Spa-Francorchamps. La 296 GT3 di AF Corse – Francorchamps Motors numero 51 è stata la più veloce grazie agli ottimi crono siglati dai suoi piloti.

Alessio Rovera: “Siamo molto contenti perché sappiamo che questa è una pista in cui sorpassare è molto difficile e quindi partire davanti può costituire un vantaggio importante, soprattutto se riusciremo a creare un buon gap rispetto agli avversari. La macchina andava molto bene questa mattina, anche se siamo consapevoli che in gara tutto sarà più difficile a causa del caldo che accentuerà il degrado degli pneumatici. Sarà molto importante gestire la gomma nei primi giri e poi creare un po’ di gap”.

Robert Shwartzman: “La qualifica è stata buona per noi, anche se il mio tentativo è stato condizionato significativamente dal traffico. I ragazzi hanno comunque fatto un ottimo lavoro minimizzando il tempo che ho perso. Partiamo primi anche se sappiamo che la gara sarà difficile a causa del caldo, che impatta in maniera importante sugli pneumatici. Spero in una corsa senza intoppi che ci permetta di conquistare quella P1 tanto attesa”.

Nicklas Nielsen: “È stata una qualifica fantastica per noi, finalmente siamo stati in grado di ottenere la pole position. La macchina era impegnativa da guidare ma si è dimostrata per fortuna molto veloce. Incrociamo le dita per la gara anche se abbiamo espresso sin qui un buon potenziale. Sappiamo che su questo tracciato la posizione di partenza è importante, dunque speriamo di convertire in qualcosa di positivo il risultato della qualifica”.