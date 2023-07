Le Mans, 24 Ore per vincere: Kessel Racing

Il team svizzero raddoppia la propria partecipazione alla 24 ore di Le Mans rispetto al 2022, presentandosi al via con due Ferrari 488 GTE e tante ambizioni di podio dopo la sfortunata prova dello scorso anno.

Il team. Nato nel 1971 a pochi chilometri da centro di Lugano, il Gruppo Kessel ha saputo negli anni ampliare i propri orizzonti diventando un punto di riferimento nel mondo del motorsport. Il fondatore, Loris Kessel, fu pilota poliedrico, con alcune esperienze anche in Formula 1, oltre alla partecipazione alle grandi classiche, tra cui la stessa 24 Ore di Le Mans. Oggi la struttura aziendale, in cui operano oltre 100 persone, è guidata dal figlio Ronnie.

L’equipaggio numero 57. Continua anche per l’edizione 2023 la collaborazione tra Kessel Racing e il pilota Takeshi Kimura, fondatore della scuderia Car Guy, che sarà al volante della 488 GTE con un equipaggio rinnovato rispetto alla scorsa edizione quando concluse la gara fuori dai primi dieci. Con il giapponese, corrono quest’anno Scott Huffaker e Daniel Serra. Il giovane americano, con all’attivo in carriera tre vittorie consecutive alla 12 Ore di Sebring, è approdato quest’anno al team svizzero partecipando sia al FIA World Endurance Championship sia alla European Le Mans Series. Il brasiliano, invece, è dal 2019 pilota ufficiale Ferrari, conquistando in quell’anno la vittoria alla 24 Ore di Le Mans in classe LMGTE Pro insieme a James Calado ed Alessandro Pier Guidi.

L’equipaggio numero 74. Tutto giapponese il secondo equipaggio del team elvetico che vedrà al volante l’esperto Kei Cozzolino, al debutto alla 24 Ore di Le Mans nel 2019 con Car Guy ottenendo un sesto posto, prima del ritiro in quella del 2020. Al fianco dell’italo-giapponese correranno Yorikatsu Tsujiko, e il 42enne Naoki Yakomizo, con un passato in Formula Nippon e partecipazioni al GT World Challenge Asia e al Super GT. Come Cozzolino, anche lui ha un titolo nella Asian Le Mans Series, conquistato nel 2013 con una Ferrari 458 GTE.