Le Ferrari 296 LMGT3 a Spa per il FIA WEC

Si apre il sipario sul terzo appuntamento del FIA WEC 2024 in programma sull’iconico tracciato di Spa-Francorchamps. Il circuito belga vedrà impegnate entrambe le Ferrari 296 LMGT3 del team Vista AF Corse, con l’equipaggio numero 54 formato da Thomas Flohr, Francesco Castellacci e dal pilota ufficiale del Cavallino Rampante Davide Rigon, e il numero 55 composto da François Heriau, Simon Mann e dall’ufficiale Alessio Rovera. La 6 Ore di Spa Francorchamps scatterà sabato 11 maggio alle 13 (ora locale).

Dopo il quarto posto conquistato nell’ultimo round di Imola dalla Ferrari 296 LMGT3 #55 e il dodicesimo dalla vettura #54, entrambi gli equipaggi cercheranno di confermare quanto di buono mostrato nei primi appuntamenti stagionali – in Qatar e in Italia – e di migliorare ulteriormente il risultato finale.

La 6 Ore di Spa, uno degli appuntamenti più attesi del FIA World Endurance Championship, da tradizione nel calendario iridato anticipa il round più famoso e blasonato, la 24 Ore di Le Mans, che quest’anno si disputerà il 15-16 giugno.

La storia. Tra i circuiti più antichi ancora in attività a livello mondiale, Spa-Francorchamps, inaugurato nel 1921, è un tracciato che lega il proprio nome alle corse endurance. Basti pensare che in questo impianto la prima edizione della 24 Ore omonima venne disputata nel 1924.

In oltre un secolo di storia Ferrari ha ottenuto numerosi trionfi nelle corse endurance a Spa, incluse 13 vittorie assolute con le vetture Sport e i Prototipi: la prima risale al 1949 quando Luigi Chinetti e Jean Lucas tagliarono per primi il traguardo della 24 Ore con la 166 MM. In anni più recenti il Cavallino Rampante ha firmato altre importanti vittorie sui 7,004 chilometri del circuito belga. Tra queste spicca la vittoria – di classe – nel FIA WEC 2023 conquistata dalla 488 LMGTE con i piloti ufficiali Lilou Wadoux e Alessio Rovera, insieme a Louis Perez-Companc.

La situazione. Grazie ai risultati ottenuti alla 1812 Km del Qatar e alla 6 Ore di Imola, Heriau-Mann-Rovera occupano la sesta posizione in classifica Piloti e Flohr-Castellacci-Rigon la settima; i due equipaggi sono staccati rispettivamente di 33 e 39 punti dalla vetta, alla vigilia di una gara che attribuisce 25 punti ai vincitori. Sesta e settima posizione per gli equipaggi numero 55 e 54 di Vista AF Corse, invece, nella classifica riservata ai Team.

Il programma. Giovedì 9 maggio si disputano due turni di prove libere, dalle 11.30 e dalle 17.30, sulla distanza dei 90 minuti. Sabato 10 maggio un terzo turno di prove libere, dalle 11 alle 12, precede le qualifiche, dalle 14.45 alle 15, e la Hyperpole – riservata alle dieci vetture più veloci – dalle 15.08. Sabato 11 maggio bandiera verde sulla gara dalle 13 (orari locali).

Davide Rigon, 296 LMGT3 #54: “Non vedo l’ora di gareggiare a Spa, senza dubbio una delle mie piste preferite, dove il pilota può fare la differenza così come il bilancio della vettura. Abbiamo lasciato Imola con un po’ di amarezza per il risultato finale in gara, ma sul tracciato italiano nell’arco dell’intero fine settimana comunque abbiamo visto come la nostra 296 LMGT3 sia un’ottima vettura. Arriviamo in Belgio, quindi, con un discreto ottimismo e la speranza di poter essere competitivi. Il sogno è quello di salire sul podio al termine di questa 6 Ore.”

Alessio Rovera, 296 LMGT3 #55: “Mi aspetto un fine settimana positivo su una pista che credo si possa adattare bene alle caratteristiche della nostra 296 LMGT3. L’importante sarà gareggiare senza commettere errori e preparare un’ottima strategia perché, come sappiamo, Spa è una pista completa e molto variegata, dove è necessario sfruttare al meglio e sotto ogni punto di vista ogni turno di guida. Lo scorso anno ottenni la vittoria di classe alla 6 Ore di Spa con la 488 LMGTE: ho un ottimo ricordo di quella gara e quest’anno l’auspicio è di poter regalare un bel risultato a tutto il team.”