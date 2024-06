Le 296 LMGT3 in scena al Pesage

Si sono ufficialmente accesi i riflettori sulla 92esima edizione della 24 Ore di Le Mans. Le vie del centro della cittadina francese, infatti, si sono animate con le voci e i volti dei tifosi, giunti numerosi per il tradizionale “Pesage”, le verifiche tecniche alle vetture che partecipano alla gara più attesa del FIA World Endurance Championship.

Ben cinque le Ferrari 296 LMGT3 protagoniste: oltre alle due vetture numero 54 e 55 schierate da Vista AF Corse, sulle strade di Le Mans hanno sfilato anche la numero 86 del team GR Racing, la 66 preparata dal JMW Motorsport e la 296 in gara con il numero 155 del team Spirit of Race.

Dopo il Test Day di domenica 9 giugno, l’appuntamento in pista è per mercoledì 12 quando in programma ci saranno i due turni di libere, dalle 14 alle 17 e dalle 22 alle 24, intervallati dalle Qualifiche (19-20). A seguire, giovedì 13 si disputeranno le prove libere 3, dalle 15 alle 18; l’Hyperpole (20-20.30, riservata alle otto vetture più veloci in qualifica), e un ultimo turno di libere dalle 22 alle 23. La 24 Ore scatterà sabato 15 giugno alle 16 (gli orari sono locali).