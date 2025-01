La 296 GT3 festeggia la 100esima vittoria a Sepang

La Ferrari 296 GT3 ha tagliato il traguardo delle 100 vittorie in meno di due anni di attività sulla pista di Sepang, festeggiandolo nel primo round dell'Asian Le Mans Series 2024-2025. La vettura numero 57 di Car Guy Racing, condotta da Yudai Uchida, Esteban Masson e dal pilota ufficiale Daniel Serra, ha conquistato il successo nella classe GT davanti alla numero 51 di AF Corse di Custodio Toledo, Cédric Sbirrazzuoli e Riccardo Agostini.

I successi. Dal suo debutto avvenuto a gennaio 2023 la 296 GT3 ha conquistato affermazioni importanti, a partire dalla 24 Ore di Daytona del 2024 con Risi Competizione e i piloti ufficiali Alessandro Pier Guidi, Davide Rigon, James Calado e Daniel Serra. L'anno precedente era arrivato anche il successo nella 24 Ore del Nürburgring con Frikadelli Racing e l'equipaggio composto da Earl Bamber, Nicky Catsburg, David Pittard e Felipe Fernandez Laser. Nel 2024 la 296 GT3 ha debuttato nel Mondiale Endurance in configurazione LMGT3, ottenendo due successi nelle ultime due prove stagionali, uno per ciascuno degli equipaggi: Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon sulla numero 54, François Heriau, Simon Mann e Alessio Rovera sulla 55.

Nel 2024 la Ferrari 296 GT3 ha conquistato 8 titoli piloti e 5 team nelle varie serie in cui compete, portando il totale rispettivamente a 12 e 8 includendo l'anno del debutto. Tra le 100 vittorie ottenute, che comprendono anche quelle arrivate in configurazione LMGT3, 24 sono successi assoluti e 76 di classe.

Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti: "Il risultato ottenuto a Sepang ci riempie d’orgoglio e certifica la bontà di questo progetto. Abbiamo registrato la 100esima vittoria in gara con la 296 GT3, includendo anche i successi in specifica LMGT3, a meno di due anni dall’esordio agonistico. Un periodo nel quale siamo riusciti a firmare risultati straordinari come le vittorie alla 24 Ore di Daytona, quest’anno, e in quella del Nürburgring, per la prima volta nella storia di Ferrari, nel 2023. Faccio i complimenti ai piloti, tra i quali il nostro ufficiale Daniel Serra, e al team Car Guy per aver contribuito a ottenere questo 100esimo successo nel contesto di un campionato competitivo come l’ALMS, rendendo ancor più memorabile un finale di stagione 2024 già brillante, se consideriamo anche i recenti titoli vinti a Jeddah nel GT WC Europe e i due primi posti nel FIA WEC al Fuji e in Bahrain nella stagione che ha visto debuttare questa vettura sul palcoscenico iridato".