Inizio positivo per le 296 LMGT3 nelle prove libere a Spa

Con la prima giornata di prove libere è ufficialmente iniziato il terzo appuntamento del FIA World Endurance Championship in scena a Spa-Francorchamps in Belgio. Le due Ferrari 296 LMGT3 hanno completato il lavoro in programma, percorrendo rispettivamente 63 (equipaggio #54) e 60 giri (equipaggio #55) utili ad acquisire dati e informazioni importanti in vista di qualifiche e gara.

Prove Libere 1. Sole e clima gradevole hanno caratterizzato la prima sessione in programma dalle 11:30 alle 13:00 con la temperatura dell’aria stabile intorno ai 18°C e quella dall’asfalto compresa tra i 22°C e i 26°C. La Ferrari 296 LMGT3 numero 54 condotta da Thomas Flohr, Francesco Castellacci, e il pilota ufficiale della Casa di Maranello Davide Rigon, ha chiuso al secondo posto con il tempo di 2:21.220 siglato dall’italiano al quarto passaggio. Undicesimo posto per l’equipaggio numero 55 di François Heriau, Simon Mann, e l’ufficiale Ferrari Alessio Rovera, con il crono di 2:22.467 fatto registrare da quest’ultimo alla quinta tornata.

Prove Libere 2. Il cielo sereno, con la temperatura dell’aria mai sotto i 18°C e l’asfalto stabile a 26°C, ha accompagnato anche il secondo turno di prove libere. Entrambi gli equipaggi di Vista AF Corse si sono concentrati su regolazioni e assetto delle Ferrari 296 LMGT3 impegnate in pista in ottica di qualifiche e gara: la numero 55 ha chiuso al sesto posto con il crono di 2:22.033 siglato da Simon Mann, mentre la numero 54, con il tempo di 2:23.005 fatto segnare da Francesco Castellacci, si è fermata al quattordicesimo posto.

Il programma. Venerdì 10 maggio le LMGT3 tornano in pista per le Prove Libere 3, dalle 11 alle 12, e le qualifiche, dalle 14.45 alle 15.00; le migliori dieci vetture accederanno quindi alla Hyperpole, in programma dalle 15.08. La 6 Ore di Spa scatterà sabato 11 maggio alle 13. (gli orari indicati sono locali).