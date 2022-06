I commenti dei poleman dopo la qualifica al Paul Ricard

Le sensazioni, dopo le prove libere disputate ieri, erano positive tra i piloti del team Iron Lynx, con la convinzione di poter lottare per la prima fila. La pole position ottenuta da Daniel Serra, Davide Rigon e Antonio Fuoco, tuttavia, è il frutto di una qualifica perfetta, tanto dal punto di vista strategico quanto velocistico. Abbiamo raccolto le voci dei piloti che scatteranno davanti a tutti nella 1000 km del Paul Ricard.

Davide Rigon: “Sono stato fortunato nella mia sessione poiché sono stato in grado di fare un giro molto buono senza essere rallentato dal traffico. Sono riuscito a sfruttare il picco di prestazione soprattutto nel primo settore senza incontrare vetture davanti a me, cosa non semplice visto che ci sono 54 equipaggi in pista. Sono contento del bilanciamento della nostra Ferrari sul giro singolo mentre credo che dobbiamo migliorare sul passo gara”.

Antonio Fuoco: “Il mio giro è stato molto buono ma penso che anche i miei compagni abbiano fatto un ottimo lavoro oggi. Abbiamo sfruttato al massimo il potenziale della vettura nei nostri tentativi anche se sappiamo che la gara sarà molto lunga, dunque dobbiamo concentrarci per fare del nostro meglio”.

Daniel Serra: “Davide e Antonio hanno fatto due giri fantastici, la macchina è davvero bella da guidare e penso che tutti e tre siamo stati bravi a non trovare traffico. Adesso dobbiamo pensare alla gara per portare a casa un risultato importante”.