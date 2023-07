Le voci dopo la 6 Ore di Spa

Nel terzo appuntamento del FIA World Endurance Championship, la 6 Ore di Spa-Francorchamps, la Ferrari 488 GTE di Lilou Wadoux, Alessio Rovera e Luis Perez Companc ottiene uno storico successo. Sui 7,004 chilometri del tracciato belga in classe LMGTE Am terminano sesta la vettura numero 21 di AF Corse e ottava la 57 di Kessel Racing.

Lilou Wadoux, 488 GTE #83: “Sono davvero contenta di aver ottenuto la prima vittoria dell’anno: è un bel momento che voglio festeggiare con tutta la mia squadra Ferrari. Questo è il mio primo successo come pilota ufficiale del Cavallino Rampante: per questo voglio ringraziare tutti a partire dai miei compagni e il team AF Corse che ha svolto un grande lavoro. Il fatto di essere la prima pilota donna ad aver vinto una gara del FIA WEC mi fa piacere, ma come dico spesso quello che mi interessa è gareggiare e non la differenza di genere. In ogni caso salire sul gradino più alto del podio in un evento iridato è una grandissima emozione, per giunta su una pista come Spa, che secondo me è fantastica. La 24 Ore di Mans? Il sogno sarebbe vincerla, a giugno, ma se non fosse possibile sarei felicissima di salire sul podio della gara endurance più famosa al mondo”.