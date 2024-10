Sette Ferrari nel Tempio della Velocità per il GT WC Europe

L’Autodromo Nazionale di Monza ospita il quarto appuntamento del GT World Challenge Europe – Endurance Cup che nel fine settimana vede protagoniste sette Ferrari 296 GT3 e cinque piloti ufficiali del Cavallino Rampante, tra i quali il debuttante nella serie Yifei Ye. Il campionato approda in Italia per il penultimo round della stagione sui 5,793 chilometri del tracciato, noto come il Tempio della velocità, ampiamente rinnovato prima dell’estate. La gara, sulla distanza delle 3 ore, scatta domenica 22 settembre alle 15.30 (orario locale).

Classe Pro. Sono due le 296 GT3 iscritte da AF Corse – Francorchamps Motors che partecipano all’intera Endurance Cup. Sulla Ferrari numero 51 ad Alessandro Pier Guidi e Alessio Rovera, entrambi ufficiali della Casa di Maranello, viene affiancato per l’occasione Vincent Abril, che sostituisce Davide Rigon (impegnato nel fine settimana nell’IMSA). Per l’equipaggio la prova italiana segue la sfortunata 24 Ore di Spa, disputata a fine giugno, conclusa in seconda posizione dopo una prestazione eccezionale di Pier Guidi-Rovera-Rigon, la cui cavalcata verso un meritato successo venne arginata da una vettura ferma in pit-lane.

Sulla 296 GT3 “gemella” con il numero d’iscrizione 71 due gli ufficiali Ferrari: Thomas Neubauer e Yifei Ye, già protagonista quest’anno nel FIA WEC – con la 499P numero 83 di AF Corse vincitrice al COTA – che debutta in gara con la derivata dalla serie italiana. L’equipaggio è completato da David Vidales.

Classe Bronze. Nella categoria che vede iscritti equipaggi formati da professionisti e gentlemen Andrea Bertolini, pilota ufficiale Ferrari, è al via insieme a Louis e Jef Machiels con la vettura numero 52 di AF Corse. Il trio ha sinora collezionato due podi in tre gare stagionali: i secondi posti alla 24 Ore di Spa del Centenario e alla 3 Ore del Paul Ricard.

Nella medesima classe Kessel Racing schiera due vetture: la numero 8 condivisa da David Fumanelli, Niccolò Schirò e Nicolò Rosi, vincitori della prova inaugurale della stagione a Le Castellet, e la numero 74, portata in gara da Ashish Patel, Ben Tuck e Alex Fontana.

La rappresentanza delle Ferrari a Monza è completata dalle 296 GT3 numero 93 (Sky Tempesta Racing) affidata a Eddie Cheever, Jonathan Hui e Christopher Froggatt, e numero 333, iscritta dal team Rinaldi Racing con i piloti Christian Hook, David Perel e Felipe Fernandez Laser.

In classe Bronze AF Corse occupa la prima posizione in classifica Team a quota 58 punti, 5 in più di Sky Tempesta Racing; in graduatoria Piloti Bertolini-J. e L. Machiels sono primi con 57 lunghezze davanti a Hui-Froggatt-Cheever (53).

Il programma. L’azione entrerà nel vivo venerdì 20 settembre con i Bronze Test (dalle 17.30 alle 18.30) seguiti, sabato 21, dalle Prove libere (9-11) e le Pre-Qualifiche (14.10-15.10). Domenica 22 in mattinata le Qualifiche (9-10) determineranno, in virtù del miglior tempo combinato – dato dalla media dei riferimenti registrati da ciascun pilota dell’equipaggio – la griglia della gara, al via dalle 15.30 con bandiera a scacchi alle 18.30.