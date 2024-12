Fuoco terzo nella Qualifying Race a Macao

Si conclude con un brillante terzo posto di Antonio Fuoco la Qualifying Race della FIA GT World Cup a Macao, dove il sole ha finalmente permesso alle 22 vetture iscritte all’evento di esprimere il loro potenziale dopo che nei giorni precedenti il meteo non era stato favorevole. La 296 GT3 di AF Corse guidata dal pilota italiano scatterà dunque dalla terza piazzola in griglia nella gara che, domani, assegnerà il titolo. Tredicesimo e sedicesimo posto per le 296 GT3 di Harmony Racing, condotte rispettivamente da Yifei Ye e Daniel Serra.

Sul Circuito da Guia, un labirinto di oltre 6 km dove è estremamente difficile superare, molte delle speranze dei piloti di guadagnare posizioni vengono riposte sulla partenza e alla prima curva. Qui, i destini dei piloti Ferrari seguivano percorsi diversi. Fuoco era bravo a resistere ad un lungo duello ruota a ruota con la Mercedes di Maro Engel, avendo la meglio del pilota tedesco e portandosi alle spalle delle due BMW di Marciello – poi vincitore della corsa – e Dries Vanthoor. Ye e Serra, a centro gruppo, dovevano invece cercare di evitare contatti che avrebbero compromesso definitivamente le loro chance di puntare alla top 10 nella gara di domani. Il pilota cinese perdeva una posizione ai danni di Juncadella, mentre il brasiliano – brillante protagonista della scorsa edizione – difendeva la sedicesima piazza.

La gara, priva di neutralizzazioni da parte della Safety Car, non ha offerto grossi spunti di cronaca durante i 12 giri previsti, con Fuoco sempre vicinissimo alle due berline tedesche e con un arrembante Ye che, nel finale, provava ad avere la meglio su Juncadella, chiudendo a pochi millesimi dalla Mercedes.