296 LMGT3 in pole position al Fuji

Una grande prestazione di François Heriau ha portato la Ferrari 296 LMGT3 di Vista AF Corse numero 55 in pole position per la 6 Ore del Fuji, settimo appuntamento della stagione del FIA World Endurance Championship. Si tratta della prima pole nel FIA WEC per la vettura del Cavallino Rampante, iscritta nella classe LMGT3 riservata alle vetture derivate dalla serie, nel suo anno di debutto nel campionato. La Ferrari “gemella” numero 54 condotta da Thomas Flohr partirà invece dalla nona posizione nella gara in programma domenica 15 settembre dalle 11 (orario locale).



Come da regolamento sono stati i due piloti con licenza Bronze a scendere in pista durante la sessione di qualifica, disputata nel pomeriggio di sabato 14 settembre su pista asciutta e con condizioni piuttosto calde, con l’aria a 29 °C e l’asfalto a 43 °C. François Heriau ha portato la 296 LMGT3 numero 55 condivisa con l’ufficiale Ferrari Alessio Rovera e con Simon Mann in prima posizione, mentre Thomas Flohr ha ottenuto l’ottavo tempo sulla numero 54, su cui si alterna con l’ufficiale Davide Rigon e con Francesco Castellacci. Entrambi hanno così ottenuto l’accesso alla Hyperpole riservata alle dieci vetture più veloci.



Nel turno decisivo Heriau si è mostrato ancora una volta particolarmente a suo agio sulla pista giapponese, migliorando il suo riferimento cronometrico precedente e ottenendo la pole position in 1’40”893, con 82 millesimi di vantaggio sulla seconda posizione. Nona posizione invece per Thomas Flohr, che ha fatto segnare un tempo di 1’41”608 a 715 millesimi dal compagno di squadra, in una sessione dai distacchi molto contenuti che ha visto tutte le vetture racchiuse in poco più di otto decimi.



La 6 Ore del Fuji, una presenza costante nel calendario del WEC e giunta alla sua undicesima edizione, scatterà domenica 15 settembre alle ore 11 (orario locale).