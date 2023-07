Ferrari sul podio alla 1000 Miglia di Sebring

La prima gara del FIA WEC 2023 si conclude con la Ferrari 488 GTE di Kessel Racing terza al termine dei 219 giri disputati alla 1000 Miglia di Sebring. Alla bandiera a scacchi in classe LMGTE Am terminano quarta e quinta le due vetture di AF Corse, mentre la Ferrari di Richard Mille AF Corse, a causa di un incidente nelle fasi iniziali, è costretta al ritiro.

Nella categoria riservata a team formati da professionisti e gentlemen driver l’equipaggio di Takeshi Kimura, Scott Huffaker e dall’ufficiale Ferrari Daniel Serra si metteva in evidenza occupando uno posto nella top-5 per gran parte della corsa. Serra, che ha completato 66 dei 219 giri inanellati dal team, nel finale ha consolidato le ambizioni di un piazzamento sul podio, vedendo sfumare un secondo posto che sembrava certo a causa di un rabbocco veloce di carburante, terminando così terzo a 2 giri dalla Corvette numero 33.



Alla bandiera a scacchi Ulysse de Pauw ha assicurato alla Ferrari numero 21 di AF Corse il quarto posto. Il pilota belga, che ha preso parte all’evento in Florida con Stefano Costantini e Simon Mann, ha firmato il miglior riferimento cronometrico per il proprio team in 1’59’’625. La 488 GTE numero 54, al traguardo con l’ufficiale della Casa di Maranello Davide Rigon, ha invece ottenuto il quinto posto. La vettura a meno di due ore dal termine è stata protagonista di un contatto con la Hypercar 499P di Alessandro Pier Guidi, quando al volante vi era Francesco Castellacci, il quale non ha impedito alla vettura condivisa con Thomas Flohr di entrare nella Top-5.



Termina anzitempo la gara endurance della 488 GTE di Richard Mille AF Corse dopo l’incidente in curva 1 di Luís Pérez Companc, senza conseguenze per il pilota, avvenuto a dieci minuti dalla bandiera verde e che ha costretto al ritiro la squadra completata da Lilou Wadoux e Alessio Rovera.