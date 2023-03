Ferrari quarta a Daytona dopo 4 ore

Tramonta il sole e cala la temperatura alla 24 Ore di Daytona che, dopo 4 ore di gara, vede la Ferrari 296 GT3 di Risi Competizione salire per la prima volta in quarta posizione nella classe GTD Pro. Tra i team iscritti in GTD, AF Corse e Triarsi Competizione si confermano nella top-15, mentre la vettura di Cetilar Racing è costretta al ritiro in seguito a un contatto nelle prime battute.





GTD Pro. Dopo aver completato 114 giri, la 296 GT3 di Risi Competizione recupera posizioni. Durante il terzo stint con Alessandro Pier Guidi la numero 62 risale in quinta posizione, perdendo poi una piazza dopo aver scontato un Drive Through a due ore e trenta dalla bandiera verde per unsafe release. Superata la terza ora di gara, però, durante un regime di Full Course Yellow, il team americano effettua il quinto pit-stop, con James Calado che alla ripartenza è quarto e nell’ora successiva mantiene tale posizione.





GTD. Dopo una prima fase di gara concitata, il gruppo inizia a sgranarsi e la prima delle vetture del Cavallino Rampante è la numero 21 di AF Corse, tredicesima con Francesco Castellacci. Una volta completati degli eccellenti stint con Rovera e Bertolini, la 296 GT3 di Triarsi Competizione - che ha sinora effettuato tre soste ai box, due in meno dell’equipaggio della numero 21 - occupa la quindicesima piazza con Onofrio Triarsi.