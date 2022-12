Ferrari, Pier Guidi e Calado premiati dalla FIA

La Casa di Maranello è stata protagonista del FIA Prize Giving 2022 organizzato alla Fiera di Bologna, nel cuore della Motor Valley italiana. Durante la cerimonia annuale, che incorona i campioni dell’automobilismo, sono stati consegnati i riconoscimenti ad Alessandro Pier Guidi e James Calado, vincitori del titolo iridato piloti nella classe LMGTE Pro del World Endurance Championship, e ad Antonello Coletta, Head of Ferrari Attività Sportive GT, che ha ritirato il premio per l’alloro costruttori conquistato dal Cavallino Rampante.

Alla coppia italo-britannica Pier Guidi-Calado è stato attribuito il prezioso riconoscimento per il secondo titolo consecutivo, il terzo in carriera dopo quelli del 2021 e del 2017, ottenuto al volante della Ferrari 488 GTE numero 51. Una vittoria festeggiata in Bahrain nel mese di novembre, in occasione dell’ultimo appuntamento della stagione del WEC, frutto di due primi posti, alle 6 Ore di Spa e del Fuji, e di altrettanti podi.

L’annata sportiva va in archivio, inoltre, con una conferma dal particolare peso specifico per la Casa di Maranello, che ha arricchito il proprio albo d’oro grazie al secondo titolo costruttori di fila, il settimo nell’era del WEC dopo quelli già messi in bacheca nel 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 e 2021. Antonello Coletta ha commentato: “Siamo molto contenti di terminare i dieci anni all’insegna della categoria LMGTE Pro con sette titoli costruttori, cinque piloti e quattro vittorie alla 24 Ore di Le Mans. Mentre celebriamo questi traguardi, siamo già concentrati sul futuro che ci attende”.

A fare gli onori di casa nella cerimonia di gala per la consegna dei premi, davanti a una platea di oltre mille ospiti, è stato Mohammed Ben Sulayem, presidente della Federazione Internazionale dell’Automobilismo, nel corso dell’evento supportato dall’Automobile Club d’Italia e della Regione Emilia-Romagna.