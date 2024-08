Ferrari in seconda e terza fila alla 24 Ore di Spa

Le 296 GT3 del team AF Corse - Francorchamps Motors scatteranno dalla terza e sesta posizione alla 24 Ore di Spa del Centenario, il secondo atto del GT World Challenge Europe – Endurance Cup, grazie ai tempi ottenuti nella Superpole di oggi pomeriggio. La gara è in programma sabato 29 giugno dalle 16.30 (orario locale) con 66 vetture iscritte.

Nella sessione valida per definire le prime venti posizioni in griglia Alessio Rovera, al volante della Ferrari numero 51, ha fermato i cronometri in 2’13’’968, con un distacco di soli 250 millesimi rispetto alla Lamborghini numero 163 che partirà in pole. Rovera, che condivide la vettura gli altri ufficiali della Casa di Maranello Alessandro Pier Guidi e Davide Rigon, ha fatto registrare il miglior tempo assoluto nel secondo settore del circuito belga, con un parziale di 1’00’’503.

La 76esima edizione della classica “maratona” endurance belga, inoltre, vedrà scattare in sesta posizione la Ferrari numero 71 del medesimo team: Vincent Abril, al volante nella Superpole – andata in scena in condizioni di pista asciutta, con temperatura dell’aria e dell’asfalto pari a 21.6°C e 49.7°C –, ha ottenuto un miglior crono di 2’14’’139, valso la terza fila all’equipaggio completato dal pilota ufficiale Ferrari Thomas Neubauer e da David Vidales.