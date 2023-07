Ferrari a Monza per il primo atto del GT World Challenge Europe

L’Autodromo Nazionale di Monza ospita il primo atto del GT World Challenge Europe – Endurance Cup che vedrà al via due Ferrari 296 GT3 e una 488 GT3 Evo 2020. Sono sette i piloti ufficiali del Cavallino Rampante impegnati nell’evento che si disputa sui 5,793 chilometri del Tempio della velocità italiano: la gara, lunga 3 ore, scatterà domenica 23 aprile alle 15 (orario locale).

Classe Pro. Con una griglia di partenza formata da 55 equipaggi la Endurance Cup del GT WC Europe rappresenta uno dei palcoscenici di maggior rilievo nel campo delle vetture derivate della serie. Nella principale classe riservata ai piloti professionisti sono due le Ferrari 296 GT3 portate in pista dal team Francorchamps Motors AF Corse, entrambe affidate agli ufficiali di Maranello. Sulla vettura numero 51 Robert Shwartzman debutta nelle competizioni riservate alle ruote coperte condividendo l’abitacolo con Nicklas Nielsen – impegnato in stagione anche al volante della Hypercar 499P nel FIA WEC – e ad Alessio Rovera. Il giovane trio dà forma a una squadra inedita: il classe 1999 Shwartzman, cresciuto nel vivaio della Ferrari Driver Academy, si affaccia alla serie promossa da SRO – e rimane pilota di riserva per la Scuderia di Formula 1 – affiancato da due specialisti delle corse di durata come il danese e il varesino.

Nielsen, dopo aver vinto il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe nel 2018, ha inanellato 51 vittorie tra vetture GT e prototipi mettendo in bacheca 7 titoli. L’ultimo in ordine temporale è il successo piloti nel FIA Endurance Trophy per la classe LMP2 Pro-Am ottenuto proprio condividendo l’abitacolo con Rovera, il quale nell’annata in corso gareggerà nei più importanti eventi con la nuova 296 GT3. Per il varesino la gara lombarda segue di pochi giorni il secondo posto ottenuto in classe LMGTE Am alla 6 Ore di Portimão guidando una 488 GTE.

Con il numero 71 sulla livrea la Ferrari 296 GT3 di Francorchamps Motors AF Corse portata in gara da Antonio Fuoco, Alessandro Pier Guidi e Davide Rigon parte con l’ambizione di ritagliarsi un ruolo di primo piano. I primi due piloti nella stagione 2023 sono al via anche nel FIA WEC con la Hypercar di Maranello dove Fuoco ha firmato la pole position al debutto di Sebring e ottenuto due podi in altrettanti round. Forte di un’esperienza di 290 gare in bacheca, 52 vittorie e 118 podi, Pier Guidi si presenta ai nastri di partenza del GT WC Europe da osservato speciale dopo aver vinto il titolo della Pro Cup nel 2021 entrata al termine di un campionato nel quale aveva vinto anche la 24 Ore di Spa. Il pilota classe 1983 partecipa al round di Monza sostituendo Daniel Serra, impegnato negli stessi giorni nel campionato Stock Car in Brasile.

A completare l’equipaggio Rigon che nel 2023 disputerà anche le quattro gare endurance dell’IMSA: dopo Daytona e Sebring, già disputate, Watkins Glen e la Petit Le Mans, dove il pilota veneto farà coppia con lo stesso Serra.

Altre classi. Il terzetto di Ferrari sarà completato dalla 488 GT3 Evo 2020 numero 52 di AF Corse iscritta nella categoria Bronze che prevede equipaggi formati da professionisti e gentlemen. Andrea Bertolini, dopo aver festeggiato nel 2022 il decimo titolo in carriera, ottenuto con Louis Machiels (trionfando nella classe Pro-Am della Endurance Cup), rinnova la sfida nel medesimo campionato continuando a condividere la vettura sia con Louis sia con Jef Machiels.

Il calendario. Dopo Monza la Endurance Cup del GT Word Challenge Europe farà tappa al Paul Ricard (4 giugno), a Spa per la 24 Ore (1-2 luglio), al Nürburgring (30 luglio) e a Barcellona (1 ottobre).