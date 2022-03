Ferrari a caccia di nuovi successi nel GT World Challenge a Imola

Prende avvio nel fine settimana dall'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola la stagione 2022 del GT World Challenge Europe, con la prima prova dell'Endurance Cup che si svilupperà lungo 5 appuntamenti sui 10 complessivi della serie di SRO.

Tra le 52 vetture annunciate, saranno cinque le Ferrari 488 GT3 Evo 2020 al via, chiamate a ripetere gli straordinari successi delle ultime stagioni, con Alessandro Pier Guidi capace di una storica doppietta nell'Endurance Cup, “in solitaria” nel 2020 e in team con Nicklas Nielsen e Cȏme Ledogar nella stagione scorsa, che ha visto anche il successo di Chris Froggatt e Jonathan Hui nella classe Pro-Am e di Sky Tempesta Racing tra le squadre.



Pro. Nella classe Pro, due gli equipaggi schierati da Iron Lynx a caccia di un nuovo titolo: il primo vedrà alternarsi al volante della 488 GT3 Evo 2020 numero 51 Miguel Molina e James Calado, ad affiancare il campione uscente Nicklas Nielsen. Sulla numero 71, invece, saliranno il brasiliano Daniel Serra e il duo di piloti italiani Davide Rigon e Antonio Fuoco.



Pro-Am. I successi del Cavallino Rampante nella classe Pro-Am saranno difesi da AF Corse che porterà al via la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 52 affidata a Louis Machiels, Andrea Bertolini e Stefano Costantini.



Gold Cup. Un altro equipaggio di AF Corse sarà in lizza nella Gold Cup, la nuova classe che racchiude equipaggi costituiti da un pilota Bronze, uno Silver e un professionista di livello Gold o Platinum. A salire sulla 488 GT3 Evo 2020 numero 21 saranno Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli e Alessandro Balzan. Sfumature rosa per la seconda Ferrari in gara nella classe, con l'equipaggio tutto femminile di Iron Dames. A guidare la 488 GT3 Evo 2020 numero 83 saranno Sarah Bovy, Rahel Frey e Michelle Gatting, capace di conquistare nel 2021 il titolo di campione del Ferrari Challenge Europe.



Esports. Anche in questa stagione la Esports GT Pro Series affiancherà le gare dell’Endurance Cup permettendo ai piloti reali di sfidarsi sulla piattaforma di Assetto Corsa Competizione al fine di raccogliere punti utili alla classifica reale.



Programma. Dopo le sessioni di prove libere, il programma del Fanatec GT World Challenge Powered by AWS prevede una sessione di pre-qualifiche sabato 2 aprile alle ore 14.05 e le qualifiche ufficiali domenica 3 aprile dalle ore 9.00. La Gara di 3 ore concluderà il programma del fine settimana sul circuito di Imola con partenza alle ore 15.00 di domenica 3 aprile.