Ferrari 488 GTE in testa a Portimão dopo un’ora

Il secondo round del FIA World Endurance Championship, organizzato all’Autodromo Internacional do Algarve, si è aperto con una Ferrari 488 GTE al comando della 6 Ore di Portimão dopo un’ora di gara, la numero 21 di AF Corse, leader della classe LMGTE Am riservata agli equipaggi composti da professionisti e gentlemen driver nella quale spicca anche l’ottima partenza del team Richard Mille AF Corse.

A sessanta minuti dalla bandiera verde conduce la 488 GTE guidata da Diego Alessi, protagonista di un avvio positivo valso alla vettura in livrea rossa, che scattava terza, la leadership sin dal primo giro. Quando sul cronometro era trascorsa la prima ora occupava il terzo posto il team Richard Mille AF Corse: Luís Pérez Companc, autore della partenza, lasciava il volante a Lilou Wadoux in occasione del primo pit-stop, permettendo così alla pilota ufficiale Ferrari di inaugurare la propria gara per l’equipaggio che era risultato sesto in qualifica.



Rispettivamente sesta la 488 GTE numero 54 di AF Corse, con Thomas Flohr nell’abitacolo per il turno iniziale prima che salisse a bordo Francesco Castellacci, e undicesima la 57 di Kessel Racing con Takeshi Kimura, penalizzato con un Drive Through per Pit Lane Infringement.