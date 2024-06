Doppietta Ferrari a Barcellona nel GT World Challenge

Doppietta Ferrari nell’ultimo round del GT World Challenge Endurance Cup andato in scena oggi sul tracciato di Barcellona. Le 296 GT3 di AF Corse – Francorchamps Motors hanno ottenuto il miglior risultato stagionale nella serie SRO festeggiando con Rovera-Nielsen-Shwartzman il primo posto e con Fuoco-Rigon-Serra il secondo. Non si è trattata dell’unica gioia per il Cavallino Rampante sul circuito catalano, dal momento che nella classe Pro-Am il terzetto Tutumlu Lopez-Tan-Hanafin ha regalato a ST Racing with Rinaldi il successo, mentre nella Silver Cup AF Corse chiude al terzo posto con Franco-Sbirrazzuoli-Wadoux.

Pro. La gara è stata segnata dall’ingresso di ben cinque Safety Car, seguite ad altrettante fasi di Full Course Yellow, la prima delle quali annullava il vantaggio di oltre 11 secondi costruito dalle due Ferrari di Rovera e Serra dopo un avvio brillante che le aveva proiettato al comando della corsa. Dopo essere entrate in prima e seconda posizione al box in occasione del primo cambio pilota, le 296 GT3 si trovavano – con Shwartzman e Rigon – a battagliare con le Mercedes numero 777 e 88. Una fase più lunga di Full Course Yellow causata dalla presenza di olio in pista nella parte finale del tracciato a poco meno di un’ora dalla bandiera a scacchi, consentiva al gruppo di ricompattarsi prima di dare via al confronto finale che ripartiva a 19 minuti dal termine, dopo un’ulteriore Safety Car. Dietro al leader provvisorio Stolz, che nel frattempo veniva penalizzato con 5 secondi da aggiungere al tempo complessivo di gara per un contatto avvenuto nelle fasi iniziali, Nielsen e Fuoco, precedentemente subentrati ai compagni, controllavano il ritardo dal pilota Mercedes senza correre rischi inutili, tagliando il traguardo in prima e seconda posizione assoluta.

Altre classi. Domenica vincente per Ferrari anche nella classe Pro-Am dove la 296 GT3 di ST Racing with Rinaldi ha consentito a Isaac Tutumlu Lopez, Samantha Tan e Lorcan Hanafin di salire sul gradino più alto del podio, dopo una gara condotta sempre nelle prime posizioni. Ottimo podio anche per la 296 GT3 di AF Corse affidata a Manny Franco, Cedric Sbirrazzuoli e Lilou Wadoux, con quest’ultima capace di agguantare nel suo stint la terza posizione finale. Nono, invece, l’equipaggio di AF Corse impegnato nella Bronze Cup, con Louis e Jef Machiels e Andrea Bertolini, con l’italiano anche in terza posizione durante il suo stint.