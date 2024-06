Serra sesto per il via della Petit Le Mans

La sessione si è disputata in condizioni molto particolari con la pista parzialmente asciutta in traiettoria e molto umida al di fuori del “binario” venutosi a creare con il passaggio delle vetture nei quindici minuti previsti. Nonostante una leggera pioggia, tutti i piloti Ferrari – che avevano optato per coperture scolpite - sono riusciti a far segnare il loro miglior riscontro cronometrico nell’ultimo assalto al giro più veloce.

Miguel Molina, sulla 296 GT3 di AF Corse, ha registrato il tempo di 1’25”131, ottavo di classe. Analoga posizione, ma tra le GTD, per Antonio Fuoco che ha chiuso con un 1’24”981 i suoi tentativi con la vettura di Cetilar Racing, mentre Charlie Scardina, con l’esemplare di Triarsi Competizione, ha chiuso in diciassettesima piazza.

La Petit Le Mans, una tra le gare più apprezzate ed attese dai tifosi statunitensi, prenderà il via alle ore 11:40 locali, per concludersi dieci ore più tardi.