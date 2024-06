Cinque Ferrari 296 GT3 al Roar della 24 Ore di Daytona

È il Roar Before the 24, il tradizionale evento che include i test e le qualifiche della 24 Ore di Daytona, a inaugurare la stagione 2024 del motorsport internazionale. Ferrari è al via dell’appuntamento in terra americana con cinque 296 GT3 e, nel complesso, sette piloti ufficiali del Cavallino Rampante. Il Roar, in scena in Florida tra venerdì 19 e domenica 21 gennaio, rappresenta il preludio alla 24 Ore – primo round del campionato IMSA SportsCar championship – giunta quest’anno alla 62esima edizione, che scatterà sabato 28 gennaio alle 13.40 (orario locale).

A Daytona Risi Competizione schiera una formazione interamente composta da piloti ufficiali, in GTD Pro, nel primo atto della Endurance Cup. Conquest Racing dà inizio alla prima stagione completa in GTD, mentre nella medesima classe AF Corse, Triarsi Competizione e Cetilar Racing si ripresentano al via delle prove endurance in un calendario che quest’anno è ampliato a cinque gare, considerata la prova che andrà in scena a Indianapolis, che si aggiunge ai classici round di Daytona, Sebring, Watkins Glen e Road Atlanta.

GTD Pro. Risi Competizione è iscritta con la Ferrari 296 GT3 numero 62, portata in pista da Alessandro Pier Guidi, James Calado, Davide Rigon e Daniel Serra, nella classe riservata alle vetture guidate da equipaggi di piloti professionisti.

Nel 2022, a Daytona, il team con base a Houston corse con una Ferrari 488 GT3 Evo 2020 in GTD Pro, mancando il gradino più alto del podio per soli due secondi. Serra e Rigon, quindi, durante la medesima stagione conquistarono un secondo posto anche a Watkins Glen ottenendo punti che sarebbero risultati essenziali per la vittoria del titolo ottenuta dalla coppia italo-brasiliana nella Endurance Cup.

GTD. I due piloti che prenderanno parte all’intera stagione della Endurance Cup, Manny Franco e Albert Costa, sono affiancati da Cédric Sbirrazzouli e Alessandro Balzan sulla Ferrari 296 GT3 numero 34 schierata da Conquest Racing. AF Corse è al via con Ferrari 296 GT3 numero 21 affidata al pilota ufficiale Miguel Molina, in equipaggio con Simon Mann, Francois Heriau e Kei Cozzolino.

Triarsi Competizione partecipa alla 24 di Daytona per la seconda volta con la Ferrari 296 GT3 numero 023 affidata all’ufficiale della Casa di Maranello, Alessio Rovera, insieme a Onofrio Triarsi, Charlie Scardina e Riccardo Agostini. Nel 2023 il team con sede a Orlando concluse la gara al decimo posto ottenendo il miglior risultato tra quelli registrati dalle vetture dalla Casa di Maranello.

Cetilar Racing si presenta in Florida con la 296 GT3 numero 47 dell’equipaggio formato dall’ufficiale Ferrari Antonio Fuoco, con Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto ed Eddie Cheever III. Nel palmares del team italiano spicca la vittoria ottenuta alla 12 Ore di Sebring, nel 2022, in classe GTD.

Il programma. Il fine settimana del Roar si apre venerdì 19 gennaio con due sessioni di prove, dalle 11 e dalle 16.15, mentre sabato 20 sono previste ulteriori tre sessioni, rispettivamente dalle 11.15, dalle 15.10 e dalle 18.30. Domenica 21, dopo la sesta e ultima sessione di test, dalle 13.25, si disputano le qualifiche a partire dalle 13.55 che determinano la griglia di partenza della 24 Ore (gli orari indicati sono locali).