Cinque 296 LMGT3 alla 24 Ore di Le Mans

Sono stati ufficialmente annunciati i 62 equipaggi che saranno al via della prossima edizione della 24 Ore di Le Mans, per quella che già si configura come la gara più attesa dell’anno.

Dopo il trionfo nell’edizione del Centenario, le 499P partiranno con i favori del pronostico nella classe Hypercar, dove 23 vetture si sfideranno per il successo finale. Lo stesso numero di partenti caratterizza anche la nuova classe LMGT3 dove, a difendere i colori del Cavallino Rampante, saranno cinque 296 LMGT3.

Alle due vetture schierate nella serie iridata dal team Vista AF Corse, con gli equipaggi Flohr-Castellacci-Rigon e Mann-Heriau-Rovera, si affiancheranno tre altre squadre che prenderanno parte solamente a questo appuntamento. I team britannici JMW Motorsport e GR Racing hanno annunciato al momento i soli Giacomo Petrobelli sulla numero 66, e Michael Wainwright sulla 86. L’elvetico Spirit of Race, invece, torna ad affrontare il circuito de La Sarthe con il collaudato terzetto composto da Duncan Cameron, Matthew Griffin e David Perel.

Due altre compagini, Kessel Racing e Formula Racing, sono al momento iscritte come riserve.