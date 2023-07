Bandiera verde alla 12 Ore di Sebring

L’edizione numero 71 della 12 Ore di Sebring, la gara endurance organizzata in Florida valida come secondo atto della Endurance Cup del campionato americano IMSA SportsCar Championship 2023, è scattata alle 10.10 sotto un cielo parzialmente velato di nubi. Ferrari partecipa con una 296 GT3 iscritta in classe GTD Pro e tre nella categoria GTD che prevede equipaggi formati da professionisti e gentlemen. Le fasi iniziali sono state caratterizzate dall’incidente che ha coinvolto un prototipo LMP3, uscito alla prima curva, che ha determinato un regime di Full Course Yelllow, ma non ha causato conseguenze alle vetture GT che scattavano in griglia nelle posizioni immediatamente successive.

GTD Pro. La squadra statunitense Risi Competizione, che scattava dalla quinta casella, ha affidato al pilota ufficiale Ferrari Daniel Serra la 296 GT3 numero 62 durante il primo stint. Il brasiliano ha perso secondi preziosi in occasione della partenza, ma al termine della neutralizzazione è riuscito a recuperare terreno arrivando a occupare la quarta posizione.

GTD. Un avvio positivo per Alessio Rovera con la Ferrari di Triarsi Competizione con il numero 023 sulla livrea nero-amaranto: il pilota italiano occupa la quinta posizione, mentre le altre vetture del Cavallino Rampante sono nona e decima rispettivamente con la squadra Cetilar Racing, partita con Giorgio Sernagiotto, e AF Corse, con Simon Mann.