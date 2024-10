AF Corse la migliore Ferrari in qualifica alla Petit Le Mans

Le sette Ferrari 296 GT3 al via hanno fatto registrare giri competitivi in entrambe le classi GT3 nelle qualifiche per la Petit Le Mans di sabato 12 ottobre, la classica 10 ore di Road Atlanta che chiude il Campionato IMSA SportsCar e la Endurance Cup. Sono diversi i titoli ancora in gioco in questo evento tradizionalmente intenso, che si svolge sul circuito ad alta velocità della Georgia.

Simon Mann partirà sesto in GTD per AF Corse, con un miglior giro di 1:19.087 sulla Ferrari 296 GT3 numero 21, in una sessione terminata con bandiera rossa. Dividerà l’abitacolo con il pilota ufficiale Miguel Molina e con Francois Heriau.

Manny Franco deteneva la pole GTD a soli tre minuti dalla fine della sessione di 15 minuti, ma si è dovuto accontentare dell'ottavo posto con un giro in 1:19.249 secondi sulla Ferrari numero 34 di Conquest Racing che condivide con Albert Costa e Cédric Sbirrazzuoli.

Toni Vilander, Ambassador Driver di Ferrari, è stato il migliore delle due vetture in GTD Pro, classificandosi 12esimo con un giro in 1:19.368 secondi sulla Ferrari 296 GT3 numero 82 di DragonSpeed. In gara con lui ci saranno il pilota ufficiale Thomas Neubauer e Vincent Abril.

La Ferrari 296 GT3 numero 62 di Risi Competizione di Daniel Serra ha fatto segnare il giro veloce in GTD Pro all'inizio della sessione. Successivamente, quando il pilota brasiliano si stava avvicinando a due vetture più lente, una di queste lo ha colpito ed è rimasta danneggiata, causando lo stop della sessione. Entrambe le vetture sono state penalizzate per essere state coinvolte nell'esposizione della bandiera rossa, costando a Serra i suoi due giri migliori. Si è dovuto così accontentare del 13esimo posto di classe con un giro in 1:19.581 secondi. In gara si alterna con i piloti ufficiali Ferrari Davide Rigon e Alessandro Pier Guidi.

La Ferrari numero 47 di Cetilar Racing partirà nona in GTD, con Giorgio Sernagiotto che ha fatto segnare un tempo di 1:19.396 secondi. A lui si affiancheranno Antonio Fuoco e Roberto Lacorte.

La Ferrari numero 70 di Inception Racing di Brendan Iribe, Frederik Schandorff e Ollie Millroy partirà undicesima nella terza gara del team per la Ferrari in GTD. Iribe si è qualificato con un giro di 1:19.678 secondi.

Infine, la Ferrari 296 GT3 di Triarsi Competizione condivisa da Onofrio Triarsi, Charlie Scardina e il pilota ufficiale Alessio Rovera non ha partecipato alla sessione per un problema di carburante.

La gara prenderà il via sabato alle ore 12:10 locali.