Settimo posto in griglia per la Ferrari 296 LMGT3 #54 di Vista AF Corse

Il terzo appuntamento stagionale del FIA World Endurance Championship in corso a Spa è entrato nel vivo con la sessione di qualifiche che ha visto le Ferrari 296 LMGT3 numero 54 e 55 di Vista AF Corse chiudere rispettivamente al settimo e quattordicesimo posto. Il primo turno di qualifiche, che garantisce l’accesso all’Hyperpole alle dieci migliori vetture, è stato caratterizzato da una bandiera rossa a inizio sessione a causa di un incidente avvenuto all’Eau Rouge. Dopo circa 25 minuti, con la temperatura dell’asfalto ferma sui 30°C e quella dell’atmosfera stabile a 20°C, le attività in pista sono riprese e Thomas Flohr è riuscito ad ottenere l’accesso all’Hyperpole, durante la quale l’elvetico, in squadra con Francesco Castellacci e con l’ufficiale del Cavallino Davide Rigon, ha fermato i cronometri sul tempo di 2:21.583 che gli è valso la settima casella in griglia di partenza. La vettura numero 55 è stata invece portata in pista da François Heriau: il compagno di Simon Mann e dell’ufficiale Ferrari Alessio Rovera ha siglato il tempo di 2:23.091 che lo farà scattare dalla quattordicesima piazza. L’attenzione si sposta ora sulla gara: la 6 Ore di Spa è in programma domani sabato 11 maggio alle 13 (ora locale).