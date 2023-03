ALA MOBILE

Le modifiche alla carrozzeria hanno richiesto alcune variazioni alla geometria dello spoiler mobile, il cui disegno è in sintonia con lo stile della vettura e la linea del tetto. Tale elemento segue una logica di movimentazione automatica correlata a velocità e accelerazioni, suddivisa in tre posizioni (LD o Low drag, MD o Medium downforce, HD o High downforce). La Ferrari Roma Spider vanta un carico verticale in situazioni di handling ad alta velocità paragonabile a quello della Ferrari Roma, risultando capace di regalare le stesse emozioni di guida.

Sino a 100 km/h, l’ala resta in posizione LD. Sopra i 300 km/h l’ala assume invece sempre la posizione MD, perché in tali condizioni si preferisce avere una vettura quanto più bilanciata possibile. In tutte le altre situazioni lo spoiler si trova di default in posizione MD e la sua movimentazione verso la posizione HD dipende dalle accelerazioni longitudinali e trasversali. Il valore di soglia è variabile ed è legato alla posizione del Manettino.

In posizione MD, l’ala mobile forma un angolo di 150° con il lunotto e genera circa il 30% del carico verticale massimo. In condizioni di handling prestazionale si porta in configurazione HD: l’angolo di 135° con la superficie del lunotto posteriore permette di generare circa 95 kg di carico verticale a 250 km/h, con un incremento di resistenza pari ad appena il 4%