Il tetto RHT

Il tetto RHT può essere aperto o chiuso in soli 14 secondi e può essere azionato con l’auto in movimento a bassa velocità. Grazie alla nuova sagomatura del bagagliaio, la Ferrari Portofino è inoltre in grado di trasportare due cabin trolley in versione spider e tre in configurazione coupé ed è dotato di vano passante per gli sci. Perfetta per tutte le occasioni, rappresenta un connubio vincente di design, tecnologia e prestazioni.