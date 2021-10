Il primo esemplare di questa vettura fu realizzato da un giovane carrozziere modenese: Scaglietti. L’ispirazione derivava da un disegno che gli aveva consegnato Dino Ferrari e che doveva servire a rinfrescare una vecchia 166 regalatagli dal padre. In seguito, la produzione dei modelli per il pubblico fu poi appannaggio di Pinin Farina che costruì una quindicina di spider. Dotato del motore a quattro cilindri da 2000 centimetri cubi, questo modello si fece onore in numerose competizioni vincendo spesso la classifica di categoria.