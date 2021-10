Il mercato statunitense cresceva d’importanza d’anno in anno e prometteva di diventare uno sbocco sempre più importante per la Casa di Maranello. Per cercare di soddisfare le esigenze del nuovo tipo di clientela, fu realizzato questo modello direttamente derivato dalla 340 F1.

Il V12 era quello progettato da Aurelio Lampredi. Il primo esemplare, disegnato da Touring, richiamava le linee della 166 Barchetta. Interessanti versioni videro la luce grazie a Ghia ed a Vignale. E proprio con una Berlinetta Vignale, Gigi Villoresi si aggiudicò la Mille Miglia del 1951.