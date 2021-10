Tutti gli esemplari prodotti, a parte le vetture costruite nel 1964, erano dotati di tre piccoli pannelli apribili che avevano la forma di una “D” ed erano situati nella parte anteriore del cofano motore: servivano ad incrementare la portata d’aria verso il radiatore. Lo schema si ripeteva sotto il musetto, dove si trovavano tre prese d’aria simili con la stessa funzione. Anche le vetture costruite e ricarrozzate nel 1964 presentavano tra loro differenze in molti dettagli, ma in questi casi le diversità riguardavano la forma del tettuccio e del cofano motore. Il primo poteva essere più lungo, più corto con lo spoiler integrato o più corto senza spoiler, mentre il secondo poteva avere la classica presa d’aria o un’appariscente protuberanza nella zona centrale che si allungava verso il musetto. Un certo numero di vetture fu oggetto di modifiche nel corso della carriera agonistica: in particolare, fu aggiunto un terzo sfogo per l’aria sul parafango anteriore e, occasionalmente, altre feritoie furono aperte sul cofano motore per facilitare la dissipazione delle alte temperature. Oltre ai dettagli principali già menzionati, tra le varie automobili erano presenti numerose differenze individuali: ad esempio, certe vetture avevano i gruppi ottici posteriori montati su dei supporti, mentre in altri esemplari erano fissati direttamente sul pannello di coda.