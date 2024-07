Spielberg 2023: Passione Ferrari tra divertimento e competizioni in pista

Nella due giorni di attività, sono stati ben 158 i test drive effettuati, con 80 piloti e 349 partecipanti che si sono radunati all’Auditorium: numeri eccezionali per un appuntamento imperdibile, tra conferenze, briefing, check up delle vetture e l’esposizione della gamma di modelli iconici come la Daytona SP3, la 296 GTB, la SF90 Stradale, la Roma e l’ultima nata, la Purosangue.





Gli appassionati Ferraristi hanno avuto la possibilità di entrare nel mondo del Cavallino Rampante dalla porta principale, scoprendo novità, aspetti nascosti e curiosità, svelati direttamente dalle voci di Casa di Maranello.





Un programma inclusivo, nel quale i veri protagonisti sono i membri della Community anche nelle attività racing, tra la grid walk, il paddock & garage tour fino al momento più emozionante e atteso da tutti i presenti: la Ferrari Parade, che ha riunito ben 80 vetture di appassionati clienti direttamente sulla griglia di partenza, impegnati nei giri in pista come veri piloti.





Un sabato ricco di emozioni uniche, da condividere e raccontare nella esclusiva cena in stile Ferrari che ha di fatto concluso una giornata strepitosa, in una delle migliori e più rappresentative location della zona.





Il prossimo appuntamento di Passione Ferrari, si svolgerà il week end del 15 e 16 luglio sullo storico circuito portoghese dell’Estoril.





Se sei interessato a scoprire il calendario o gli approfondimenti su tutte le tappe di Passione Ferrari 2023 non ti resta che rimanere aggiornato sul nostro sito Ferrari.com o contattare il concessionario Ferrari più vicino a te e scoprire come unirti alla nostra community.