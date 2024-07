Seconda tappa di Passione Ferrari a Misano

Numerose le attività e attrazioni che si sono susseguite e hanno accolto i visitatori, che hanno potuto ammirare da vicino l’esposizione della gamma di Casa di Maranello come la Daytona SP3, la 296 GTB, la SF90 Stradale, la Roma e l’ultima nata, la Purosangue.

Con la tappa di Misano, torna anche l’Auditorium, un vero e proprio teatro dove entusiasti Ferraristi hanno avuto la possibilità di entrare più da vicino nel brand Ferrari scoprendone aspetti nascosti, svelati direttamente dai protagonisti della Casa di Maranello attraverso un programma inclusivo e ricco di appuntamenti e incontri dedicati alla nuova Purosangue, al mondo delle personalizzazione e a quello adrenalinico del Challenge, con un’avvincente introduzione alla 499P, la vettura che affronterà il mondiale endurance FIA WEC nella classe regina.

Ma sul circuito non sono mancate anche numerose attività da veri protagonisti, con gli esclusivi test drive delle vetture Ferrari, la grid walk e il paddock & garage tour per assaporare il DNA racing. Infine, il momento tanto atteso, che racchiude tutte le emozioni dei Ferraristi: la Ferrari Parade, che ha riunito ben 70 vetture di appassionati clienti direttamente sulla griglia di partenza, impegnati nei giri in pista come veri piloti.

Un fine settimana ricco di emozioni, che ha visto il suo culmine con l’esclusiva cena del sabato sera in perfetto stile Ferrari, in una delle location più rappresentative della zona.

Il prossimo appuntamento, terza tappa di Passione Ferrari, si svolgerà il week end del 13 e 14 maggio sul circuito di Spielberg in Austria.