Presentata la nuova Ferrari Purosangue a Francoforte

La nuova Ferrari Purosangue è stata protagonista di un evento esclusivo alla presenza di un gruppo selezionato di clienti a cui è stato svelato l'ultimo modello di Ferrari a Francoforte, in Germania. La novità di Maranello è stata presentata al pubblico presente da Wilhelm Hegger, Head of Ferrari Central Europe e Pietro Virgolin, Ferrari Product Marketing Manager.

Per due serate esclusive, gli ospiti hanno avuto l'opportunità di scoprire più da vicino la Ferrari Purosangue, una vera e propria auto sportiva Ferrari, la prima vettura a quattro porte e quattro posti nella storia di Ferrari, presso il Kap Europa di Francoforte, in un locale dall'atmosfera incredibile e con luci dallo stile straordinario.

Seguendo il concetto iniziale ed evitando compromessi, con tutti i geni della passione e della linea di sangue Ferrari, la nuova Purosangue ridefinisce una nuova era per la casa automobilistica. Con la Ferrari Purosangue l’azienda di Maranello ha sviluppato la prima quattro porte a quattro posti del Cavallino Rampante, con l'iconico V12 aspirato di Maranello, in grado di scatenare una potenza totale di 725 CV. Con questa nuova vettura, Ferrari ha accettato la sfida di creare un'auto con spazi voluminosi, leggerezza e piacere di guida ai massimi livelli. Grazie alla nuova tecnologia delle sospensioni attive Ferrari (F.A.S.T.), chi sta al volante ha la sensazione di una totale connessione con la strada, per vivere un'esperienza di guida unica. Grazie alle sue tecnologie innovative e al nuovo assetto della vettura, Ferrari ha sviluppato una vera e propria vettura sportiva che può essere guidata anche in condizioni difficili come su fondo con neve, sabbia e di campagna.

Con la Ferrari Purosangue, gli ingegneri di Maranello hanno stabilito un nuovo standard nell'industria automobilistica, grazie a un'auto unica che racchiude il DNA del Cavallino Rampante, dove prestazioni, piacere di guida e comfort convivono in perfetta armonia.

