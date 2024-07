La Ferrari Roma Spider ottiene il premio Red Dot: Best of the Best 2024

La Casa di Maranello si aggiudica il massimo riconoscimento nell’edizione 2024 dei Red Dot Awards

La Ferrari Roma Spider, elegante vettura scoperta 2+ a motore centrale-anteriore dotata di tetto retrattile in tessuto, ha ottenuto il Red Dot: Best of the Best nella categoria Product Design

Ferrari ottiene anche due Red Dot Award, rispettivamente per la SF90 XX Stradale e la KC23





Ferrari si è aggiudicata il principale riconoscimento di design assegnato dall’associazione tedesca Red Dot Awards: la Ferrari Roma Spider, elegante vettura scoperta 2+ a motore centrale-anteriore del Cavallino Rampante con tetto retrattile in tessuto, ha infatti ottenuto il Red Dot: Best of the Best nella categoria Product Design.

Degni di nota anche i due Red Dot Award conquistati dalla SF90 XX Stradale, vettura in serie speciale ed edizione limitata il cui motopropulsore ibrido plug-in composto da un V8 biturbo e tre motori elettrici è in grado di erogare ben 1030 cv, e dalla KC23, futuristica One-Off su base 488 GT3 Evo 2020 dotata di un setup dinamico per l’utilizzo in pista, cui fa da contraltare una configurazione statica finalizzata all’esibizione delle sue linee.

Il Red Dot Award, uno dei premi di maggior rilievo nel mondo del design industriale, è indirizzato al riconoscimento della capacità innovativa e dell’eccellenza dei migliori progettisti del settore. I premi, giunti alla settantesima edizione, verranno consegnati nel corso di una cerimonia prevista per il 24 giugno 2024 a Essen, in Germania.