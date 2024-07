La Ferrari Purosangue e la Ferrari Vision Gran Turismo ottengono il Red Dot: Best Of The Best 2023

Per la prima volta nella storia dei Red Dot Award, Ferrari si aggiudica due riconoscimenti di primo piano in altrettante categorie dell’importantissimo premio di design assegnato dall’omonima associazione. La Ferrari Purosangue è infatti stata insignita del Red Dot: Best of the Best nella categoria Product Design, mentre la Ferrari Vision Gran Turismo ha ottenuto lo stesso premio nella categoria Innovative Products. Da segnalare anche il Red Dot Award conquistato dalla 296 GTS, prima vettura spider di Maranello dotata di motore V6 ibrido plug-in.

Il Red Dot Award, uno dei premi più importanti e prestigiosi nel settore del design industriale, ha come obiettivo la celebrazione dell’eccellenza e della carica innovativa dell’attività dei migliori progettisti al mondo. I premi, assegnati sin dal 1955, vengono consegnati nel corso di una cerimonia di premiazione la cui edizione 2023 è prevista per il 19 giugno prossimo a Essen, in Germania.

Tra il 2015 e il 2023 Ferrari ha ottenuto 26 Red Dot Award. Nei 69 anni di storia del premio, nessun’altra casa automobilistica è riuscita a ottenere un risultato simile. Nelle ultime nove edizioni, la giuria ha assegnato altrettanti Red Dot: Best of the Best, il premio più prestigioso, a modelli che portano il logo del Cavallino Rampante: dopo la FXX-K, la 488 GTB, la J50, la Portofino, la Monza SP1, la SF90 Stradale e la Ferrari Daytona SP3, quest’anno è toccato alla Ferrari Purosangue e alla Ferrari Vision Gran Turismo essere celebrate per le loro linee.

Tali riconoscimenti evidenziano ulteriormente il valore del lavoro del Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni, volto a progettare soluzioni contemporanee che valorizzino e rendano uniche le auto di Maranello senza comprometterne la simbiosi tra forma e funzionalità, elemento centrale del DNA Ferrari.

FERRARI PUROSANGUE

La Ferrari Purosangue crea un nuovo segmento, in cui la Casa di Maranello apre scenari inediti. Grazie alla sua architettura moderna rappresenta un’auto versatile, in grado di abbinare un comfort senza pari a prestazioni ed emozioni di guida tipiche di ogni Ferrari. All’architettura dell’automobile ben si addice la definizione di ‘Purosangue’: gli esterni atletici e snelli, che la distinguono rispetto alle vetture a quattro porte e quattro sedili sul mercato, si sposano a un abitacolo lussuoso, confortevole e dall’elevato grado di abitabilità. È un’auto molto agile e scattante, ma è anche la prima Ferrari a quattro posti, la cui volumetria permette di offrire a tutti gli occupanti eccezionali condizioni di comfort.

FERRARI VISION GRAN TURISMO

Il design della Ferrari Vision Gran Turismo è stato concepito partendo dall’idea di una speedform caratterizzata da linee geometriche, molto incisive, spigolose, che purtuttavia sottendono delle superfici organiche. Tale contrapposizione ha un effetto dirompente, in quanto la plasticità delle aree esterne e interne si lega al rigore geometrico delle linee, generando una vettura dalla personalità immediatamente riconoscibile la cui architettura ruota intorno al suo concept aerodinamico, basato su due imponenti canali laterali. Tali dispositivi, brevettati da Ferrari, convogliano il flusso d’aria dalla parte anteriore del sottoscocca intorno all’abitacolo e sopra i notevoli pod laterali.