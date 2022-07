Incontra la nuova 296 GTS in Svizzera

Dopo l'anteprima svizzera di luglio , in cui la Ferrari 296 GTS è stata svelata ai Ferraristi svizzeri, ora il nuovo modello di Maranello sarà presentato nell'esclusiva location dello Gstaad Palace Hotel di Gstaad.

Un'occasione emozionante per vedere da vicino l'ultima evoluzione della berlinetta spider a due posti con motore posteriore centrale della Ferrari, che sarà esposta per la prima volta in una delle location più suggestive e lussuose della Svizzera dall'11 al 21 agosto.

An exciting chance to see closesly the latest evolution of Ferrari’s mid-rear-engined two-seater berlinetta spider, that will be displayed for the first time in one of the most suggestive and luxury locations in Switzerland from the 11th to the 21st of August.

