La nuova 296 GTS presentata in Svizzera

La nuova 296 GTS, l’ultima nata del Cavallino Rampante, è stata presentata durante un’esclusiva anteprima per alcuni clienti Ferrari a Basilea, in Svizzera.

Durante una serata davvero spettacolare, gli invitati hanno potuto ammirare da vicino la nuova berlinetta sportiva spider, introdotta direttamente da Marco Sambaldi, Head of Ferrari East Europe & Switzerland, Marianna Sarti - Head of Marketing Ferrari Europe&Africa e da Francesco Bianchi – Head of Ferrari Europa&Africa.

Con questa nuova vettura, Ferrari porta il piacere di guida a un livello superiore. La 296 GTS, evoluzione del concetto di berlinetta sportiva spider a 2 posti a motore centrale-posteriore Ferrari, beneficia della nuova motorizzazione V6 a 120° accoppiata a un motore elettrico plug-in (PHEV), già vista sulla 296 GTB, in grado di erogare fino a 830 cv. La vettura ridefinisce così l’idea di divertimento al volante per garantire emozioni pure non solo quando si è alla ricerca delle massime prestazioni, ma anche nella guida di tutti i giorni.

Contatta il concessionario Ferrari più vicino a te per avere maggiori informazioni e scopri tutti i dettagli della nuova 296 GTS!