IL Club Challenge scende in pista a Misano

Nei due giorni di attività si sono alternati sul circuito più di 30 partecipanti al giorno, con 6 ore di giri di pista, accompagnati dall’assistenza e la formazione di veri piloti professionisti, mettendosi alla prova al volante delle loro Ferrari 488 Challenge e 488 Challenge EVO. Il risultato? Tanto divertimento e una sfida personale al cronometro, cercando di migliorare i propri tempi in pista e ottenere il miglior giro possibile.

Tante emozioni e tanta adrenalina in pista, per migliorare le proprie abilità di guida, e tanta passione e senso di appartenenza per tutti gli appassionati Ferraristi che fanno parte di una community sempre molto unita, sia al volante sia nei momenti di svago all’interno della Hospitality del Passione Ferrari Club Challenge.

Dopo la tappa di Misano Adriatico, il terzo appuntamento stagionale si sposterà in Austria, il 10 e 11 maggio sul circuito di Spielberg.

Scopri tutte le altre tappe, gli approfondimenti e gli altri eventi del Passione Ferrari Club Challenge 2023 visitando il nostro sito Ferrari.com