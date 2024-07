Ferrari apre una nuova boutique di moda e lifestyle presso American Dream, inaugurando un nuovo concept retail

Ferrari è lieta di annunciare l'apertura dell’ultima boutique di moda e lifestyle in Nord America, presso il complesso American Dream di East Rutherford, New Jersey.

Situata nell'ala dedicata ai brand del lusso, il nuovo store Ferrari rappresenta non solo un'espansione chiave del marchio, ma anche il debutto di un nuovo concept retail sotto la direzione creativa di Rocco Iannone.

L'estetica della boutique è radicata nell'evoluzione creativa che Iannone ha avviato in Ferrari.

Il negozio prende spunto dalle boutique di Milano, Maranello e Miami, adattata però per essere fortemente attrattiva in un contesto molto dinamico come quello di American Dream.

La facciata del negozio è composta da numerosi strati sovrapposti, con una superficie primaria di rete metallica microforata rifinita in alluminio cromato. Attraverso le aperture viene emessa una luce rossa, mentre le scritte iconiche Ferrari e il logo del Cavallino Rampante vengono visualizzati in acciaio nero retroilluminato.

All'interno abbondano i toni neutri e le superfici strutturate, un richiamo agli stabilimenti Ferrari di Maranello, cuore pulsante del brand. Questo concetto rivisitato consente flessibilità e adattabilità per l'esposizione dei prodotti, offrendo un'esperienza di vendita davvero su misura, indipendente dalla struttura architettonica del negozio.

Il rosso e il giallo - colori iconici dell'azienda - vengono enfatizzati, in particolare nell'area di vendita, nell'area Memorabilia e in pannelli dedicati a dare forte visibilità ai prodotti esposti.

Il negozio ospiterà le collezioni Ferrari ready to wear e accessori, tutte disegnate dal Direttore Creativo Rocco Iannone. I prodotti includono abbigliamento donna, uomo e bambino, con capispalla, abbigliamento sportivo e altro ancora, oltre a calzature, borse, orologi, occhiali da sole e altri accessori.