Ferrari annuncia nuovi pneumatici per la Enzo

Si conclude oggi la fase di test di uno pneumatico completamente nuovo, sviluppato in collaborazione con Pirelli

Ferrari con l’occasione ha deliberato ufficialmente gli pneumatici aftermarket già offerti da Pirelli per F40 e F50

Ferrari continua lo sviluppo di uno pneumatico Pirelli per la GTO con l’obiettivo di offrire prodotti con mescole all’avanguardia per tutte le sue supercar

Si è conclusa oggi a Fiorano la fase di test del nuovo pneumatico Pirelli P Zero Corsa System, dedicato alla Enzo Ferrari. Per la supercar del Cavallino Rampante è stato realizzato un prodotto nuovo che, pur rimanendo fedele nell’aspetto all’originale, utilizza materiali, mescole e tecnologie moderne al fine di ottenere performance e livelli di sicurezza paragonabili a quelli di uno pneumatico moderno.

Il P Zero Corsa System è disponibile nelle misure originali 245/35 R19 (anteriore) e 345/35 R19 (posteriore) e presenta nel battistrada due disegni differenti, rispettivamente direzionale e asimmetrico, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell'aquaplaning.

Ferrari ha inoltre rilasciato l’approvazione ufficiale per l’utilizzo degli pneumatici P Zero e P Zero Corsa System della gamma Collezione già offerti da Pirelli come prodotti aftermarket per la F40 e la F50. La F40 è stata la prima supercar Ferrari ad essere equipaggiata con il nuovo pneumatico Pirelli P Zero al momento del lancio nel 1987, Pirelli ha ora introdotto una versione aggiornata nelle misure originali 245/40 R17 (anteriore) e 335/35 R17 (posteriore), modificata per abbinare il lettering originale sul fianco.

Gli pneumatici P Zero Corsa System della gamma Collezione per la Ferrari F50 del 1995, nelle misure 245/35 R18 (anteriore) e 335/30 R18 (posteriore), sono stati inoltre sviluppati a Fiorano per garantire il rispetto delle prestazioni originali in termini di guidabilità e piacere di guida.

Attualmente è in fase di sviluppo lo pneumatico che equipaggerà la GTO del 1984, alla quale Ferrari dedicherà un Legacy Tour dall'1 al 4 ottobre con un percorso che porterà le vetture dalle Dolomiti a Maranello. Il prodotto che Pirelli ha preparato per la GTO è il Cinturato P7 sviluppato grazie all’esperienza maturata nel Campionato del Mondo Rally dal 1974 e poi lanciato sulle vetture di serie nel 1976. Il P7, primo pneumatico moderno a presentare un rapporto d'aspetto ridotto per migliorare la maneggevolezza, sarà disponibile nelle misure originali (225/50 R16 anteriore e 265/50 R16 posteriore) e presenta ancora una volta un look d'epoca combinato con materiali e tecnologie costruttive moderne.

Con l’approvazione ufficiale degli pneumatici per queste quattro leggendarie supercar Ferrari dimostra ancora una volta il suo impegno nel fornire ai clienti di importanti modelli storici del Cavallino Rampante la possibilità di utilizzare le auto in tutta sicurezza su strade pubbliche.