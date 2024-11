Ferrari accoglie la prima Mezza Maratona d’Italia nei suoi luoghi più iconici

DA MARANELLO A MODENA, UNA GRANDE FESTA DELLO SPORT NEL RICORDO DEL FONDATORE

Il prossimo 30 marzo i luoghi iconici Ferrari saranno il teatro di una grande iniziativa sportiva poiché accoglieranno la prima edizione della Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari”.

La kermesse - organizzata da Master Group Sport e patrocinata da Regione Emilia-Romagna e i Comuni di Modena, Maranello, Fiorano e Formigine - sarà una occasione per celebrare insieme il legame indissolubile fra la comunità Ferrari e il suo territorio, mettendo al centro ancora una volta le persone e il loro benessere, attraverso la spinta positiva e unificante dello sport.

Questa festa dello sport così straordinaria di cui Ferrai è hosting partner è in perfetta sintonia con il nostro DNA fatto di performance, innovazione e passione condivisa.

Anche la data del 30 marzo è significativa, perché proprio in quel mese Enzo Ferrari varcò i cancelli di Maranello a bordo della prima vettura, la 125 S, la prima Ferrari.

Da lì, Enzo non si sarebbe più fermato, ed è proprio quella volontà inesauribile di progresso, sempre viva in Ferrari, che ci spinge ad accogliere questa “corsa nella terra delle corse” proprio a casa nostra, per testimoniare la centralità ed il valore di questo territorio così speciale che ha fatto nascere – allora ed ogni giorno – l’eccellenza Ferrari.

La manifestazione “Run the Race Track” sarà per gli sportivi, i tifosi e gli appassionati, l’occasione unica di vivere la propria passione da protagonisti. I percorsi varieranno da quello classico da 21,0975 km, a tracciati che daranno l’occasione di mettersi alla prova anche a chi si avvicina alla disciplina della corsa: attraverso i percorsi da 5 e 10 km sarà possibile per tutti partecipare e condividere emozioni uniche.

Tre distanze quindi, unite dalla unica grande passione per la corsa, e soprattutto l’opportunità straordinaria di correre su un percorso inedito, che si snoda attraverso i luoghi Ferrari più simbolici, amati ed esclusivi: la corsa partirà infatti dal Museo Ferrari di Maranello, per attraversare la pista di Fiorano, l’ingresso storico e i viali interni dello stabilimento Ferrari, per proseguire poi nel tracciato classico fino a piazza Roma a Modena, passando per il comune di Formigine.

L’iniziativa consentirà di realizzare un’opera pensata per i giovanissimi del territorio: l’intero ricavato delle iscrizioni e dei contributi dei partner sarà destinato alla realizzazione di un nuovo campo multisport all’aperto, nel contesto del Parco dello Sport a Maranello. L’innovativo approccio modulare consentirà di adeguare di volta in volta la superficie e le strutture necessarie - dalle reti ai canestri - alla disciplina sportiva preferita: basket, pallavolo o calcio a 5.

Vi aspettiamo in tanti, per vivere i luoghi Ferrari, correre insieme e accogliere con audacia sfide sempre nuove.

Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sono consultabili all’indirizzo mezzamaratonaditalia.it