Esperienza Ferrari Roma in Europa

Durante i mesi di maggio e giugno, clienti e appassionati Ferrari hanno avuto la possibilità di scoprire la Ferrari Roma con esclusivi test drive tra i più affascinanti scenari di alcune delle più belle location europee come Budapest, Praga, Gdańsk e paesaggi mozzafiato della Svizzera.



L’esperienza, articolata su due giorni, è iniziata con una presentazione della Ferrari Roma, dei suoi dettagli di stile e design, ed è stata seguita da un test drive su strada per provarne la versatilità, il comfort e la straordinaria maneggevolezza.



La Ferrari Roma con il suo caratteristico design senza tempo, la sua spiccata raffinatezza e guidabilità e prestazioni di assoluta eccellenza si è fatta ammirare in tutta la sua eleganza.



Contatta il tuo concessionario ufficiale Ferrari per maggiori informazioni sulla Ferrari Roma e sulle attività di guida Ferrari.

Scopri la Ferrari Roma