A Imola la sfida finale del Passione Ferrari Club Challenge

In occasione delle Finali Mondiali, l’evento che celebra la conclusione delle attività di Corse Clienti, che quest’anno si sono tenute presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, si è concluso anche il Passione Ferrari Club Challenge.

I nostri piloti si sono dati appuntamento presso il circuito emiliano per l’ultima gara della stagione che ha visto la sua perfetta conclusione nella serata di premiazione dei migliori talenti del 2022.

Sul palco della serata si sono succeduti numerosi premiati tra cui Lorenzo Innocenti (Rossocorsa), premiato come “Club Challenge fastest member”, e Martin Havas (Scuderia Praha), che ha ricevuto il premio come “Club Challenge best improvement season 2022”.

Novità di quest’anno è stato il premio come membro onorario del Passione Ferrari Club Challenge a Daniele Scabini, il più longevo tra tutti i partecipanti del Club Challenge.

Ma non è finita qua: prima di iniziare una nuova stagione nel 2023, visto il grande successo del Club Challenge di quest’anno, si è deciso di aggiungere una tappa speciale il 27 e 28 novembre presso il Circuito Monteblanco in Spagna, durante la quale i piloti potranno vivere uno o due giorni in pista con le loro Ferrari 488 Challenge.

Contatta il tuo concessionario ufficiale Ferrari per scoprire tutti i dettagli delle prossime tappe ed entrare nella community Ferrari.