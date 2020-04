LES COLLECTIONS TAILOR MADE

En guise de point de départ du programme Tailor Made, Ferrari propose trois collections étroitement liées à son ADN

Scuderia, Classica et Inedita reflètent respectivement l’âme sportive, l’héritage et l’innovation de la marque. Le client Ferrari peut alors décliner et s’inspirer d’une ou plusieurs collections selon ses goûts. La plus grande liberté de choix de combinaisons permet un niveau d’exclusivité jamais atteint jusqu’à présent, incluant notamment la proposition de nouvelles solutions et de matériaux innovants, fruit de l’expérimentation continue et de la contamination de nouvelles tendances issues également d’univers étrangers à l’industrie automobile.