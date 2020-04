Le point de départ essentiel du service offert par Ferrari Classiche est le Certificat d’authenticité, disponible uniquement auprès de Maranello.

Le Certificat d’authenticité est réservé à toutes les voitures de route Ferrari de plus de 20 ans et est également disponible pour les Ferrari F1, sport et sport-prototypes, sans limites d’âge de la voiture.