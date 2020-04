La 166 S a été lancée début 1948 en versions berlinetta et spider, toutes deux fabriquées par Allemano. La même année, la berlinetta a remporté la Mille Miglia, tandis que la spider s’est imposée au Tour de Sicile.

Ferrari a ensuite produit un prototype unique nommé 166 Sport, rapidement rebaptisé 166 Inter, pour lequel Allemano, Touring, Bertone, Ghia, Vignale et Stabilimenti Farina ont livré des interprétations mémorables, avec toit ouvrant et sous d’autres formes. Ces véhicules étaient personnalisés en fonction des exigences de leurs propriétaires, la plus courante portant sur l’installation de trois carburateurs.