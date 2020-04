Il s’agissait du dernier modèle de course Ferrari à moteur avant à remporter les 24 heures du Mans. La 330 TRI y est parvenue en 1962, grâce aux légendaires pilotes Phil Hill (États-Unis) et Olivier Gendebien (Belgique). La 330 TRI était basée sur un châssis TR modifié avec un empattement plus long et une suspension arrière indépendante. Elle était alimentée par un moteur V12 de type 330 doté d’un seul arbre à cames qui développait 390 bhp.

La ligne de la carrosserie de la 330 TRI était celle des barchettas de course classiques des années 50. Rapide et fiable, elle a été vendue à l’équipe du NART de Chinetti suite à son triomphe dans la course pour laquelle elle a été conçue et a participé à d’autres courses.