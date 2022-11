Fruit du partenariat entre Ferrari et la série de jeux vidéo Gran Turismo™, la spectaculaire Vision Gran Turismo est une monoplace futuriste motorisée avec une version plus poussée du moteur V6. Ce même moteur équipe les 296 GTB, 296 GTS et 296 GT3 ainsi que la nouvelle hypercar Ferrari 499P, qui sera présentée au Mans l’année prochaine.





En fait, Le Mans et les courses d’endurance d’autrefois ont énormément influencé la conception de la Ferrari Vision Gran Turismo, les légendaires sport-prototypes du Cheval cabré, neuf fois vainqueurs de la célèbre course entre 1949 et 1965.