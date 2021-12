Amon n’a peut-être jamais remporté de Grand Prix, mais il a su se distinguer dans de nombreux autres sports automobiles. Son contrat avec Ferrari comprenait des courses de voitures de sport : il fit notamment équipe avec Lorenzo Bandini en 1967 aux 24 Heures de Daytona, course qu’ils remporteront au volant de la 330 P4. Ce fut l’une des plus grandes victoires de la Scuderia, Ferrari scrutant les trois places du podium. Cette même année, il gagna également les 1000 km de Monza et aida Ferrari à remporter le titre Constructeurs du Championnat du monde des voitures de sport en 1967.





Il décrocha également avec Ferrari la première place de la Formule Tasmane en 1969, année qui marqua la fin du Championnat au niveau international. La Formule Tasmane, qui se courait en Nouvelle-Zélande et en Australie en janvier-février durant l’intersaison du Championnat de F1, était réservée aux voitures F1 des années précédentes. Amon s’adjuge quatre des sept courses, dont les Grands Prix de Nouvelle-Zélande et d’Australie, en pilotant une Dino 246 avec moteur V6 : fondamentalement, une voiture de Formule 2 mais plus puissante. Parmi les pilotes qu’il a battus figure le champion du monde en titre, Graham Hill.