Unies par la couleur

Une équipe de stylistes et de techniciens étudieront les nouvelles matières et sélectionneront les fournisseurs sachant proposer un produit unique et exclusif à chaque propriétaire. La Couture Selection sera propre à chaque modèle, les matières de la version précédente seront intégrées dans l’une des collections Classica, Inedita et Scuderia du catalogue Tailor Made, déjà très complet.

Le développement de la Couture Selection reflète l’engagement continu de Tailor Made dans la création de voitures conçues comme un costume sur mesure pour leur propriétaire. Elles offrent cette sensation unique et inégalée de se sentir épanoui et maître. Et surtout, soi-même.